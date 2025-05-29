CNN: Держдепартамент США перевіряє всі візи, пов’язані з Гарвардом

Державний департамент США проводить перевірку всіх власників віз, пов’язаних із Гарвардським університетом, а не лише студентів.
Про це повідомили CNN джерела серед чиновників Держдепартаменту.
Цей крок став помітною ескалацією конфлікту адміністрації Трампа з університетом. Раніше Адміністрація президента вже намагалася позбавити Гарвард права приймати іноземних студентів, але ця спроба була зупинена федеральним суддею.
Гарвард заявив, що відкликання його сертифікації в рамках Програми студентів та учасників обміну є «очевидним актом помсти» за відмову виконувати ідеологічно мотивовані вимоги уряду. У вівторок адміністрація Трампа також наказала федеральним агентствам скасувати всі чинні контракти з університетом — загальною сумою близько $100 мільйонів.
Чиновники не пояснили, чому проводиться ця перевірка. У Держдепі раніше зазначали, що перевірка безпеки візових заявок «триває від моменту подання заявки, через розгляд і протягом усього терміну дії виданої візи».
Що передувало
У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».
Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.
Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У ньому він заявив, що прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.
У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов. 22 травня адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів. Але вже наступного дня суд заблокував це рішення.
- У листопаді 2023 року понад 1 600 випускників-євреїв припинили жертвувати Гарвардському університету через прояви антисемітизму на акціях на підтримку Палестини.
- У січні 2024 президентка Гарварду Клодін Гей пішла у відставку через звинувачення в плагіаті та нерішучу реакцію на антисемітизм у закладі. Того ж місяця кілька студентів-євреїв подали позов проти установи, звинувачуючи її в толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань студентів єврейського походження.