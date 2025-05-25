WP: Ілон Маск відходить від політики — боїться за власну безпеку та хоче зосередитись на бізнесі

Американський мільярдер та керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск вирішив відійти від політики та повернутись до своїх компаній Tesla та Space X. Причини — це труднощі в досягненні результатів, а також стурбованість особистою та сімейною безпекою.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

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За останній рік Ілон Маск зосередився на політиці. Він став одним із найгучніших соратників президента США Дональда Трампа — витратив щонайменше $288 мільйонів на вибори 2024 року та очолив DOGE, яке ініціювало масштабні скорочення американських чиновників. Проте, кажуть джерела газети, останнім часом ентузіазм Маска згас.

Усе через особисті втрати й труднощі в досягненні політичних результатів. Маск також глибоко стурбований безпекою своєю та своєї родини. Він не очікував такого рівня критики на свою адресу чи проти своїх компаній — зокрема й актів насильства на обʼєктах Tesla. Усе це змусило його зосередитись знову на основному — на своїх компаніях Tesla і SpaceX.

Нещодавно на Економічному форумі в Катарі Маск сказав, що витрачатиме «значно менше» на політичні внески, якщо для цього не буде вагомої причини. За словами одного з його знайомих, Маск дедалі більше розчаровується в можливості грошей впливати на політичну систему й хоче спрямувати свої ресурси в інше русло.