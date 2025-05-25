WP: Ілон Маск відходить від політики — боїться за власну безпеку та хоче зосередитись на бізнесі

Американський мільярдер та керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск вирішив відійти від політики та повернутись до своїх компаній Tesla та Space X. Причини — це труднощі в досягненні результатів, а також стурбованість особистою та сімейною безпекою.
Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.
За останній рік Ілон Маск зосередився на політиці. Він став одним із найгучніших соратників президента США Дональда Трампа — витратив щонайменше $288 мільйонів на вибори 2024 року та очолив DOGE, яке ініціювало масштабні скорочення американських чиновників. Проте, кажуть джерела газети, останнім часом ентузіазм Маска згас.
Усе через особисті втрати й труднощі в досягненні політичних результатів. Маск також глибоко стурбований безпекою своєю та своєї родини. Він не очікував такого рівня критики на свою адресу чи проти своїх компаній — зокрема й актів насильства на обʼєктах Tesla. Усе це змусило його зосередитись знову на основному — на своїх компаніях Tesla і SpaceX.
Нещодавно на Економічному форумі в Катарі Маск сказав, що витрачатиме «значно менше» на політичні внески, якщо для цього не буде вагомої причини. За словами одного з його знайомих, Маск дедалі більше розчаровується в можливості грошей впливати на політичну систему й хоче спрямувати свої ресурси в інше русло.
Маск заявив, що його увага знову потрібна Tesla і SpaceX — компаніям, які закріпили за ним імідж техноінноватора. Уже в 2026 році Маск прагне відправити безпілотний флот на Марс — важливий крок до його давньої мрії колонізації Червоної планети.
Тим часом результати його втручання у політику залишаються неоднозначними. Однак Маск пішов ва-банк. Під час виборів 2024 року він став настільки активним донором, що в республіканських колах його називали «Соросом правих» — на противагу Джорджу Соросу, відомому ліберальному меценату.
Водночас знайомі Маска кажуть, що той не очікував такого рівня неприйняття за свою політичну діяльність. Його участь у DOGE викликала глобальні протести на зарядних станціях і дилерських центрах Tesla, а також випадки вандалізму, підпалів і стрілянини. У квітні Tesla повідомила про падіння прибутку на 71% за І квартал 2025 року.
Ще одним демотивуючим фактором могла стати різка втрата популярності. За опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos, опублікованим у квітні 2025 року, лише 35% американців схвалюють те, як Маск виконує обовʼязки у команді Трампа, тоді як 57% — не схвалюють.
Поки Маск був занурений у політичні ігри Вашингтону, його компанія SpaceX не знижувала темпів. Зараз SpaceX перебуває під тиском NASA — американське агентство хоче висадити астронавтів на Місяць до того, як це зробить Китай. Але малоймовірно, що це вийде.
Але головна мета Маска ще амбітніша — Марс. Він не раз заявляв, що хоче відправити флот Starship на Червону планету вже у 2026 році — коли Земля й Марс будуть на мінімальній відстані. За словами його соратників, саме бажання реалізувати цю мету й змушує Маска повертатися до SpaceX.
А поки Маск зосереджується на Марсі, його відхід від політичних витрат стане серйозною втратою для Республіканської партії США.
- У квітні 2025 року Ілон Маск заявив, що з травня значно скоротить час, який він приділяє адміністрації Дональда Трампа, і більше зосередиться на управлінні своїми численними компаніями. Він зазначив, що хоче витрачати приблизно 40% свого часу на DOGE.
- Останнім часом Маск поступово зникає з публічного простору — Трамп усе рідше згадує його в дописах у соцмережі Truth Social, а фандрейзингова команда президента майже припинила розсилати електронні листи зі згадкою про мільярдера.