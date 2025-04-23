Маск скоротить свою роботу в DOGE після падіння продажів Tesla

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що з наступного місяця значно скоротить час, який він приділяє адміністрації президента США Дональда Трампа, і більше зосередиться на управлінні своїми численними компаніями.

Про це він заявив аналітикам під час телефонної конференції, пише Reuters.

Ця заява пролунала на тлі падіння поставок застарілого модельного ряду Tesla. Інвестори масово розпродають акції компанії, сумніваючись, наскільки активно Маск займається Tesla, адже він водночас очолює Департамент урядової ефективності (DOGE), що скорочує федеральні посади.

«Великий обсяг роботи, необхідний для формування команди DOGE та співпраці з урядом для наведення порядку у фінансовому секторі, здебільшого виконано», — сказав Маск.

Водночас він зазначив, що планує витрачати приблизно 40% свого часу на DOGE.

Акції Tesla, які зросли на 4% на позаурочних торгах безпосередньо перед початком конференц-дзвінка, підскочили на 5,5% після коментарів Маска.