Politico: Ілон Маск піде з посади в DOGE у найближчі тижні

Президент США Дональд Трамп сказав своєму найближчому оточенню, що в найближчі тижні мільярдер Ілон Маск — очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) — піде з цієї посади.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами трьох анонімних джерел, Трамп задоволений роботою Маска та його ініціативою з DOGE. Але останніми днями вони вирішили, що незабаром для Маска настане час повернутися до свого бізнесу.

Деякі представники американської адміністрації та союзники США поза Білим домом критикують Маска через його непередбачуваність і розглядають його як «політичну проблему». За словами одного з високопосадовців адміністрації США, Маск, імовірно, збереже неформальний статус радника й час від часу з’являтиметься на території Білого дому. Інший представник застерігає: хто думає, що Маск повністю зникне з поля зору Трампа — «обманює себе».

Джерела Politico припускають, що Маск піде з посади в той час, як завершиться його термін перебування в статусі «спеціального державного службовця». Такий статус діє лише 130 днів. У випадку Маска він закінчиться наприкінці травня — на початку червня 2025 року.

Захисники Маска в адміністрації президента США вважають, що зараз — слушний момент для змін. На їхню думку, Маск уже зробив усе можливе, щоб скоротити витрати державних агентств, і подальше скорочення може зашкодити їхній роботі.

Однак багато інших вважають Маска некерованим і непередбачуваним гравцем. Він погано координував свої дії з міністрами та апаратом Білого дому. Часто його несподівані заяви у соцмережі X — зокрема, неперевірені плани щодо радикального скорочення державних органів — викликали паніку й плутанину в команді Трампа.