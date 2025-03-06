NYT: Центральне розвідувальне управління США звільняє нещодавно найнятих працівників

У Центральному розвідувальному управлінні США почали звільняти нещодавно найнятих працівників. Це наслідки указу президента Дональда Трампа про урядові скорочення.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Деяких співробітників, найнятих протягом останніх двох років, попросили передати свої повноваження працівникам служби безпеки і відкликали для роботи в інше місце за межами штаб-квартири агентства в Ленглі, штат Вірджинія.

Звільнення проводять, щоб скоротити ряди новоприйнятих, яких називають «працівниками на випробувальному терміні». Агенти ЦРУ офіційно перебувають на випробувальному терміні чотири роки. Перші два роки кар’єри співробітників ЦРУ — це період інтенсивної підготовки, і уряд витрачає багато грошей, щоб навчити їх агентським навичкам, мовам тощо. Скільки точно буде звільнень — невідомо.

Речниця агентства зазначила, що ЦРУ перевіряє персонал, який приєднався до них протягом останніх двох років, і підтвердила, що будуть звільнення. Інші посадовці сказали, що рішення про звільнення ґрунтувалися на продуктивності. Джерела NYT додають, що хвиля скорочень підірвала моральний дух і знизила продуктивність роботи в ЦРУ.

Це відбувається за кілька днів після того, як федеральний суддя дозволив директору ЦРУ Джону Реткліффу звільняти співробітників на власний розсуд.