Солдат, який підірвав Tesla біля готелю Трампа, залишив передсмертні записки

Солдат, який застрелився в автомобілі Tesla Cybertruck незадовго до того, як він вибухнув біля готелю Трампа в Лас-Вегасі, залишив передсмертні записки. У них йшлося, що вибух мав послужити «тривожним дзвінком» про проблеми у країні.

Про це пише Associated Press.

37-річний Метью Лівелсбергер також написав у записці, яку він залишив у своєму мобільному телефоні, що йому потрібно «очистити» свій розум «від братів, яких я втратив, і звільнити себе від тягаря життів, які я забрав». Лівелсбергер служив в армії з 2006 року і двічі був відряджений до Афганістану.

«Це був не терористичний напад, це був тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовища і насильство. Що може бути кращим способом донести мою думку, ніж трюк із феєрверками і вибухівкою», — написав Лівелсбергер в одному з листів, знайденому владою.

Вибух спричинив незначні поранення семи осіб, але майже не завдав шкоди готелю Trump International Hotel. Влада заявила, що Лівельсбергер діяв один.

Листи Лівельсбергера охоплювали широкий спектр тем, включно з політичними претензіями, соціальними проблемами, а також внутрішніми та міжнародними питаннями, зокрема щодо війни в Україні. В одному з листів він заявив, що США «невиліковно хворі та прямують до краху».