Politico: Трамп та його команда все рідше публічно згадують Маска. Дехто вважає його «політично токсичним»

Ілон Маск поступово зникає з публічного простору — Дональд Трамп все рідше згадує його в дописах у соцмережі Truth Social, а фандрейзингова команда президента майже припинила розсилати електронні листи зі згадкою про мільярдера.

Про це повідомляє Politico.

Видання зʼясувало, що радники та офіційні акаунти Білого дому теж майже припинили публікувати контент, у якому згадується Маск. Навіть члени Конгресу фактично перестали вживати його імʼя у своїх розсилках.

Зміни в риториці адміністрації Трампа щодо Маска особливо помітні в інтернеті. У лютому і березні президент США писав про гендиректора Tesla в середньому чотири рази на тиждень, з початку квітня — жодного разу.

Politico прогнозує, що Ілон Маск навряд чи повністю зникне з публічного простору. Демократи, кажуть журналісти, і надалі використовуватимуть його як «страшило», адже мільярдер став «потужним антагоністом для лівих».

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Республіканці здебільшого досі позитивно відгукуються про Ілона Маска, якого відсунули на задній план. Річ у тім, що їм потрібні його великі статки, мільйони прихильників і вплив у соцмережах напередодні наступних виборів, зазначає видання.

Однак деякі представники партії вважають мільярдера політично токсичним. Результати опитувань показують, що виборці ставляться до Маска значно гірше, ніж до Трампа. Останніми місяцями рейтинг схвалення Маска впав серед більшості груп, включно з незалежними виборцями та людьми без вищої освіти.