Politico: Коли Трамп написав про завершення обміну «1 000 на 1 000», він ще навіть не розпочався

У пʼятницю, 23 травня, президент США Дональд Трамп написав про завершення обміну «1 000 на 1 000» між Україною та РФ. Однак це не відповідало дійсності.

Про це повідомляє Politico.

Того дня додому з полону повернулися 390 українців — 270 військових і 120 цивільних. Ще 307 оборонців повернули в суботу, 24 травня, а третю частину обміну очікують у неділю.

Київ тримав цей процес у суворій таємниці з міркувань безпеки першої партії військовополонених, які були на шляху до обміну на кордоні з Білоруссю. «І тут у Вашингтоні прокинувся Трамп», — пише Politico.

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«Щойно завершено великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він набуде чинності незабаром. Вітаю обидві сторони з цією домовленістю. Це може призвести до чогось великого?» — написав американський президент у соцмережі Truth Social.

Насправді ж на той момент перший етап обміну ще навіть не розпочався, каже анонімний український чиновник.

«[Трамп] хотів першим повідомити цю новину. На щастя, [його поспішний допис] не вплинув на перебіг подій. Але ми зазвичай не публікуємо інформацію про обміни в процесі, бо ніколи не знаєш, чого очікувати від росіян. Наші хлопці були надто близько до ворога», — додає джерело.

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував Дональду Трампу за допомогу в досягненні домовленості про обмін. Видання пояснює це тим, що Київ і далі намагається залучити президента США до миротворчих зусиль щодо України.