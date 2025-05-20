Axios: Трамп заявив Зеленському та лідерам Європи, що Путін не проти переговорів. США в них участі не братимуть, санкцій поки теж не буде

Президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 19 травня повідомив, що Путін погодився на переговори, однак США не братимуть у них участі. Також він виступив проти запровадження санкцій проти РФ.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Під час розмови Трамп повідомив, що Путін погодився негайно розпочати прямі переговори про припинення вогню. За словами одного з учасників дзвінка, після цих слів на кілька секунд запанувала мовчанка.

Зеленський зазначив, що Путін уже раніше погоджувався на переговори, і перший раунд перемовин щодо припинення вогню відбувся у п’ятницю в Стамбулі. Трамп на це прямо не відповів.

Джерела кажуть, що Зеленський і ще кілька лідерів нагадали Трампу, що саме він запропонував розпочати мирні перемовини з негайним 30-денним припиненням вогню.

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Інші європейські лідери запитували про можливість санкцій з боку США, але Трамп сказав, що не вважає це гарною ідеєю, і наголосив, що, на його думку, Путін хоче досягти домовленості.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запитала, чому не можна хоча б на два тижні запровадити перемир’я напередодні переговорів, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поцікавився, на які поступки готова піти Росія.

Трамп відповів, що Путін надасть «меморандум миру» з умовами припинення вогню і завершення війни. За словами джерела, Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам, що попросив Путіна представити «щось, з чим можна погодитися», а не пропозицію, яку одразу відкинуть.

Зеленський наголосив, що попередні раунди переговорів із Путіним, зокрема минулого тижня, не дали жодного результату і що без тиску з боку Трампа Путін не зрушить з місця.