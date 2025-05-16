Reuters: Сирія друкуватиме валюту в ОАЕ та Німеччині замість Росії

Сирія планує друкувати валюту нового дизайну в Обʼєднаних Арабських Еміратах і Німеччині замість Росії. Остання друкувала сирійський фунт понад десятиліття після того, як через санкції Дамаску довелося розірвати контракт з європейською компанією.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Такі зміни демонструють швидке покращення звʼязків Сирії з арабськими країнами Перської затоки та західними державами як результат послаблення санкцій з боку Сполучених Штатів і Євросоюзу.

Новий дизайн валюти передбачає, що на одному з фіолетових номіналів більше не буде обличчя колишнього сирійського диктатора Башара Асада. Поки що ці номінали лишаються в обігу.

Після падіння диктатури Башара Асада нова влада Сирії продовжила підтримувати контакти з Москвою і навіть отримала нову партію своєї валюти, надрукованої в Росії, разом з паливом та пшеницею. Росія має цілі у Сирії — хоче зберегти там дві військові бази.

Це непокоїло європейських посадовців. Тому в лютому 2025 року ЄС призупинив санкції проти фінансового сектора Сирії, зокрема дозволивши друк валюти.

Зараз сирійська влада веде переговори про угоду щодо друку валюти з компанією Oumolat, яка розташована в ОАЕ. Зацікавлені в друці й німецька державна фірма Bundesdruckerei та приватна Giesecke+Devrient.

У Сирії дефіцит власних банкнот. Це погіршує економічну ситуацію країни, яка намагається відновитися після 13 років війни.

Що передувало

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року.