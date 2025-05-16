Reuters: Індія хоче скоротити подачу води до Пакистану — це критично для енергетики

Індія розглядає можливість перекрити чи скоротити подачу води до Пакистану. Йдеться про річкову систему Інду, від якої критично залежить пакистанське сільське господарство та енергетика.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Агентство зазначає, що це відповідь Індії на стрілянину в місті Пахалгамі, що сталась наприкінці квітня 2025 року. У нападі загинули 25 громадян Індії та один непалець, а нападникам вдалося втекти. Індія назвала це терористичною атакою, відповідальність за яку покладає на Пакистан, хоча Ісламабад це заперечує.
У відповідь на це Індія вже призупинила участь у Договорі про води Інду, який з 1960 року регулює розподіл води між двома країнами. І хоча сторони нещодавно погодили тимчасове припинення вогню, угоду досі не відновили.
За інформацією Reuters, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді наказав прискорити розробку та запуск проєктів на річках Ченаб, Джелам та Інд — трьох ключових водних артеріях, які за договором віддані переважно в користування Пакистану.
Один із ключових проєктів — це розширення каналу Ранбір, побудованого ще у XIX столітті. Його хочуть подовжити з 60 до 120 км, що дозволить Індії збільшити обсяг забору води з 40 до 150 кубометрів на секунду. Цей канал веде з Індії в пакистанську провінцію Пенджаб, яка є аграрним серцем країни.
Індія публічно не повідомляла про плани розширити канал Ранбір. Обговорення почалося минулого місяця і триває навіть після оголошення перемир’я між Індією та Пакистаном, зазначає Reuters.
Близько 80% сільськогосподарських угідь у Пакистані залежать від річок індуської системи, як і майже всі гідроелектростанції країни. Пакистан уже відчув тиск: на початку травня рівень води в ключовій точці прийому в Пакистані тимчасово впав на 90%, коли Індія розпочала технічні роботи на окремих об’єктах індуської річкової системи.
За умовами Договору про води Інду Індія має обмежені можливості будівництва невеликих ГЕС на трьох річках, закріплених за Пакистаном. Водночас вона вільно розпоряджається водами інших трьох — Сатледж, Біас і Раві. Разом з планами розширити канал Ранбір, Індія також розглядає нові проєкти, які, ймовірно, скоротять потік води до Пакистану з річок, зарезервованих для нього.
Один із документів — службова записка урядової компанії — пропонує потенційно перенаправити води з Інду, Ченабу та Джеламу до річок у трьох північних штатах Індії. Його підготували вже після нападу 22 квітня.
Індія також склала перелік проєктів у спірному штаті Джамму і Кашмір, які мають збільшити потужність гідроенергетики з 3 360 до 12 000 мегаватів. До потенційних проєктів також входить будівництво водосховищ великого обʼєму.
Цього тижня Моді різко заявив у промові: «Вода і кров не можуть текти разом», хоч і не згадав Договір про води Інду безпосередньо. Представник Міністерства закордонних справ Індії Рандгір Джайсвал казав, що Індія «залишить договір у підвішеному стані, доки Пакистан не відмовиться від підтримки тероризму через кордон остаточно й безповоротно».
Пакистан розглядає такі дії Індії як «акт війни». Ісламабад уже заявив, що вважає Договір про води Інду чинним, а його припинення з боку Індії — незаконним. Експерти з безпеки попереджають: якщо Індія використає воду як геополітичну зброю, Китай може зробити те саме проти самої Індії — наприклад, щодо приток Брахмапутри, що беруть початок у Тибеті.
Конфлікт Індії та Пакистану
22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше не відоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірський опір». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.
Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.
У ніч на 7 травня збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» і атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану. А в ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом опинилися індійські авіабази і сховища ракет.
Країни домовились припинити всі обстріли і військові дії на суші, у повітрі та на морі 10 травня від 17:00 за місцевим часом (14:30 за Києвом).