Reuters: Індія хоче скоротити подачу води до Пакистану — це критично для енергетики

Індія розглядає можливість перекрити чи скоротити подачу води до Пакистану. Йдеться про річкову систему Інду, від якої критично залежить пакистанське сільське господарство та енергетика.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Агентство зазначає, що це відповідь Індії на стрілянину в місті Пахалгамі, що сталась наприкінці квітня 2025 року. У нападі загинули 25 громадян Індії та один непалець, а нападникам вдалося втекти. Індія назвала це терористичною атакою, відповідальність за яку покладає на Пакистан, хоча Ісламабад це заперечує.

У відповідь на це Індія вже призупинила участь у Договорі про води Інду, який з 1960 року регулює розподіл води між двома країнами. І хоча сторони нещодавно погодили тимчасове припинення вогню, угоду досі не відновили.

За інформацією Reuters, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді наказав прискорити розробку та запуск проєктів на річках Ченаб, Джелам та Інд — трьох ключових водних артеріях, які за договором віддані переважно в користування Пакистану.

Один із ключових проєктів — це розширення каналу Ранбір, побудованого ще у XIX столітті. Його хочуть подовжити з 60 до 120 км, що дозволить Індії збільшити обсяг забору води з 40 до 150 кубометрів на секунду. Цей канал веде з Індії в пакистанську провінцію Пенджаб, яка є аграрним серцем країни.

Індія публічно не повідомляла про плани розширити канал Ранбір. Обговорення почалося минулого місяця і триває навіть після оголошення перемир’я між Індією та Пакистаном, зазначає Reuters.

Близько 80% сільськогосподарських угідь у Пакистані залежать від річок індуської системи, як і майже всі гідроелектростанції країни. Пакистан уже відчув тиск: на початку травня рівень води в ключовій точці прийому в Пакистані тимчасово впав на 90%, коли Індія розпочала технічні роботи на окремих об’єктах індуської річкової системи.