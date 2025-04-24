Між Індією та Пакистаном зростає напруга. Країни призупиняють дію віз та знакового договору про річки

Індія призупинила видачу нових віз громадянам Пакистану й анулювала видані раніше через стрілянину в місті Пахалгамі. У нападі загинули 25 громадян Індії та один непалець, а нападникам вдалося втекти.
Про це пише ВВС.
Усі візи, видані громадянам Пакистану, діють до 27 квітня 2025 року, а медичні — до 29 квітня. У Міністерстві закордонних справ Індії закликають усіх громадян Пакистану покинути країну до закінчення терміну віз. Також Індія закрила головний пункт пропуску на кордоні з Пакистаном і вислала своїх військових аташе.
Ескалація конфлікту між Нью-Делі та Ісламабадом розпочалася після того, як у контрольованій Індією частині Кашміру (його приналежність є предметом суперечки між країнами) сталася стрілянина — загинули 26 людей, десятки дістали поранень.
Індійська поліція ідентифікувала 3 із 4 підозрюваних у розстрілі 26 туристів — кажуть, що це двоє громадян Пакистану і один місцевий з Кашміру. Тож Нью-Делі вирішив призупинити дію Договору о водах Інду, укладений у 1960 році. Це значні зміни, бо Індія не робила цього довгі роки, навіть під час відкритого конфлікту з Пакистаном.
Пакистан заперечує причетність до нападу і призупиняє дію всіх віз, виданих за програмою звільнення від віз (SAARC). А ще скорочує кількість дипломатів у Верховній комісії Індії в Ісламабаді, висилає індійських радників з оборони з країни, закриває повітряний простір для всіх авіакомпаній, повʼязаних з Індією, і зупиняє всю торгівлю з країною. А також попереджає, що припинення договору про спільне використання річок стане актом оголошення війни.
Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді обіцяє покарати «кожного терориста» за напад на туристів у Кашмірі. Ісламабад назвав такі дії «вкрай безвідповідальними» та каже, що спроби Індії повʼязати напад на Пахалгам з Пакистаном є «несерйозними, позбавленими раціональності та логіки».
Зараз Індія і Пакистан перебувають на межі нового збройного конфлікту, що загрожує «непередбачуваними наслідками», кажуть опитані The New York Times експерти. У 2019 році схожий напад уже ставив їх на межу війни, але тоді вони не пішли цим шляхом. Зараз ескалація масштабніша, вважають аналітики.
- 22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму і Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше невідоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірським опором». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.