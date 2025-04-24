Між Індією та Пакистаном зростає напруга. Країни призупиняють дію віз та знакового договору про річки

Індія призупинила видачу нових віз громадянам Пакистану й анулювала видані раніше через стрілянину в місті Пахалгамі. У нападі загинули 25 громадян Індії та один непалець, а нападникам вдалося втекти.

Про це пише ВВС.

Усі візи, видані громадянам Пакистану, діють до 27 квітня 2025 року, а медичні — до 29 квітня. У Міністерстві закордонних справ Індії закликають усіх громадян Пакистану покинути країну до закінчення терміну віз. Також Індія закрила головний пункт пропуску на кордоні з Пакистаном і вислала своїх військових аташе.

Ескалація конфлікту між Нью-Делі та Ісламабадом розпочалася після того, як у контрольованій Індією частині Кашміру (його приналежність є предметом суперечки між країнами) сталася стрілянина — загинули 26 людей, десятки дістали поранень.

Індійська поліція ідентифікувала 3 із 4 підозрюваних у розстрілі 26 туристів — кажуть, що це двоє громадян Пакистану і один місцевий з Кашміру. Тож Нью-Делі вирішив призупинити дію Договору о водах Інду, укладений у 1960 році. Це значні зміни, бо Індія не робила цього довгі роки, навіть під час відкритого конфлікту з Пакистаном.

Пакистан заперечує причетність до нападу і призупиняє дію всіх віз, виданих за програмою звільнення від віз (SAARC). А ще скорочує кількість дипломатів у Верховній комісії Індії в Ісламабаді, висилає індійських радників з оборони з країни, закриває повітряний простір для всіх авіакомпаній, повʼязаних з Індією, і зупиняє всю торгівлю з країною. А також попереджає, що припинення договору про спільне використання річок стане актом оголошення війни.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді обіцяє покарати «кожного терориста» за напад на туристів у Кашмірі. Ісламабад назвав такі дії «вкрай безвідповідальними» та каже, що спроби Індії повʼязати напад на Пахалгам з Пакистаном є «несерйозними, позбавленими раціональності та логіки».

Зараз Індія і Пакистан перебувають на межі нового збройного конфлікту, що загрожує «непередбачуваними наслідками», кажуть опитані The New York Times експерти. У 2019 році схожий напад уже ставив їх на межу війни, але тоді вони не пішли цим шляхом. Зараз ескалація масштабніша, вважають аналітики.

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