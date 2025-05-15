Суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу

Шевченківській районний суд Києва продовжив нардепу Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 липня включно.

Про це повідомляє «Суспільне».

За словами адвоката Шуфрича Віктора Карпенка, суд зобовʼязав СІЗО забезпечити Шуфричу лікування в медичному закладі. Його доставлять в лікарню на кілька годин під конвоєм, лягати у стаціонар він не буде.

Учора, 14 травня, суд розглядав продовження запобіжного заходу, проте не зміг визначитися з його заміною або продовженням. Сам Шуфрич перед початком засідання заявляв, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті, яке тривало 9 місяців, доведеться починати заново, адже головуючого суддю замінили. Нардеп вважає це «затягуванням» процесу.

Водночас колегія суддів зазначила, що головуючого суддю замінили, оскільки попередній до 17 травня перебуває у службовому відрядженні в Польщі. На цьому тлі один з адвокатів Шуфрича попросив суд перенести засідання, адже він не бачить підстав для заміни головуючого судді — мовляв, його повернення з відрядження можна «просто дочекатись».

Справа Шуфрича

У вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича — агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері: він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та Росії «єдина історія» і що українці й росіяни — «один народ».

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича.

У вересні 2023 року Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.