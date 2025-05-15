Суд виніс вирок у справі про ДТП з кортежем Ярославського

Харківський суд виніс вирок у справі про приховування злочину в ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського. Аварія сталася 9 лютого 2022 року на трасі Харків — Київ — Довжанський, загинув пішохід.

Про це передає «Суспільне Харків».

У справі про приховування злочину засудили двох чоловіків — уродженця Українська Донецької області та уродженця Дергачів Харківської області.

Від моменту аварії до ухвалення вироку минуло понад три роки — сплив термін давності для притягнення до кримінальної відповідальності. Тому обвинувачених у залишенні потерпілого в небезпеці звільнили від відповідальності.

Натомість суд вирішив засудити водія, обвинуваченого в приховуванні злочину, до трьох років позбавлення волі, але звільнити його від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Співучасник, який після ДТП намагався взяти на себе провину, отримав таке саме покарання. До того ж обидва мають відшкодувати понад 275 тисяч гривень за проведення експертиз. У них є 30 днів на оскарження цього вироку.

Що передувало

На дорозі Київ — Харків — Довжанський 9 лютого 2022 року сталася смертельна аварія: машина з кортежу бізнесмена Ярославського наїхала на пішохода. На місці аварії було знайдено номерний знак кортежу «0018». Загиблим виявився 36-річний житель Харківської області.

Сам бізнесмен заявив, що не був на місці ДТП. У його компанії заявили, що за кермом був водій, який працював в одній із допоміжних служб. Він і прийшов у поліцію давати свідчення. Медіа писали, що сам бізнесмен іноді сідає за кермо.

Голова МВС 10 лютого звільнив начальника поліції області та заявив, що справу намагалися сфальсифікувати — водій дав неправдиві свідчення, його не було на місці ДТП. Державне бюро росзлідувань порушило справу проти правоохоронців.

15 лютого тоді ще міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що з моргу зник одяг загиблого, але наступного дня поліція його знайшла.

Бізнесмен Олександр Ярославський, який перебуває в Лондоні, заявив, що правоохоронці «підганяють» під нього справу.

І вже 18 лютого експерти Нацполіції виявили на автомобілі з кортежу сліди замивання. На думку правоохоронців, це могло говорити про спробу приховування слідів смертельної ДТП.