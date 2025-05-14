Україна завершила внутрішню підготовку до початку першого переговорного кластера для вступу до ЄС.
Про це повідомила перший віце-премʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Уряд ухвалив детальні Дорожні карти реформ у сфері юстиції, державного управління та демократичного врядування, а також офіційну переговорну позицію України.
За словами посадовиці, ця робота відображає місяці підготовки в різних міністерствах та тісну координацію з нашими партнерами з ЄС.
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу 28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення. У червні 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу, а вже за рік Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про членство.
- Україна і Молдова разом відкриють перший переговорний кластер для вступу в ЄС. Раніше в Брюсселі розглядали варіант відокремити Молдову від України в процесі вступу. Усе тому, що Угорщина блокує зусилля Києва стосовно приєднання.
- Наприклад, у квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Угорський уряд прямо пише, що прискорений вступ України до ЄС нібито негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.