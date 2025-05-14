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Україна завершила внутрішню підготовку до початку першого переговорного кластера для вступу до ЄС

Автор:
Ірина Перепечко
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Україна завершила внутрішню підготовку до початку першого переговорного кластера для вступу до ЄС.

Про це повідомила перший віце-премʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Уряд ухвалив детальні Дорожні карти реформ у сфері юстиції, державного управління та демократичного врядування, а також офіційну переговорну позицію України.

За словами посадовиці, ця робота відображає місяці підготовки в різних міністерствах та тісну координацію з нашими партнерами з ЄС.