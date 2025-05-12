Тайвань внесе $2 мільйони до міжнародного фонду з розмінування в Україні

Литва, яка очолює міжнародну коаліцію зі спроможностей розмінування України, провела перемовини з Тайванем. Основну увагу приділили розмінуванню — Тайвань виділить $2 мільйони для міжнародного фонду з розмінування в Україні.

Про це повідомляє литовське Міноборони.

Так Тайвань допоможе Україні розвивати власну систему гуманітарного розмінування й боротися з наслідками війни.

Литва й Тайвань домовилися співпрацювати в цьому напрямку, бо нерозірвані боєприпаси залишаються великою загрозою для людей і заважають нормальному життю та відбудові в постраждалих регіонах.

Експрезидентка Тайваню Цай Інвень була на підписанні документів і зазначила, що партнерство з Литвою стало ще міцнішим. Розмінування — це вже продовження співпраці між країнами.

Раніше Тайвань разом із Литвою допомагав відновлювати українські школи та дитсадки, пошкоджені через війну — завдяки цьому діти знову отримали доступ до навчання.

Цього року Литва внесе €30 мільйонів у спільний фонд на розмінування, а ще передасть Україні техніку на таку ж суму.

Розмінування України

За оцінками Програми розвитку ООН 2023 року, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тис. км² України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей. У період на 2022—2027 роки сума зобовʼязань країн-партнерів України перевищує $850 мільйонів — це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування.

Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років — такі приблизні розрахунки саперів.

Станом на січень цього року, від початку повномасштабного вторгнення сапери обстежили, розмінували чи очистили 35 тисяч км² української землі. Це більше за Одеську область, яка є найбільшою в Україні.

Станом на березень 2025 року 139 тис. км² (це 23%) території України залишаються потенційно замінованими. У вересні 2023 року ця цифра сягала 30%.