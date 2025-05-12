The Guardian: Трамп зірвав плани Європи, закликавши до прямих перемовин з Росією

Міністри закордонних справ Європейського Союзу також відвідали Львів 9 травня, щоб чинити тиск на Росію. Зокрема, погодили створення спеціального трибуналу , на якому судитимуть російське військове та політичне керівництво за злочин агресія. А Велика Британія оголосила про свої найбільші санкції проти російського тіньового флоту .

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхали до Києва 10 травня, щоб натиснути на Трампа . Вони хотіли переконати президента США: Путін тягне час, а у США немає політичного вибору, окрім як ввести жорсткі економічні санкції проти Росії.

У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня.

Про це пише The Guardian із посиланням на джерела.

Вимоги президента США Дональда Трампа до України пристати на пропозицію лідера РФ Володимира Путіна про проведення переговорів у Туреччині зірвали плани європейських лідерів. Вони хотіли переконати США ввести санкції проти Москви за відмову від 30-денного припинення вогню.

Проте вимоги Трампа до України погодитися на пропозицію Путіна щодо проведення переговорів у Туреччині зірвали плани європейських лідерів.

Після цього у Володимира Зеленського не залишилося іншого вибору, окрім як прийняти запрошення Путіна на переговори в Стамбулі через страх образити Трампа, вважають джерела The Guardian. Путін же запропонував переговори, щоб не відштовхнути президента США і не допустити зростання європейського тиску на Трампа.

Додаткові санкції США проти Росії мали б не лише економічний вплив, але б і політично довели, що Трамп бачить Путіна як перешкоду у врегулюванні війни в Україні.

Перемовини про припинення вогню

У Києві 10 травня відбулася зустріч «Коаліції охочих». Серед присутніх — президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios писало: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський та європейські лідери сказали Трампу під час дзвінка 10 травня.

Зеленський закликав до жорсткіших санкцій проти енергетичного сектора і банківської системи Росії, якщо та не погодиться на повне припинення вогню. Наразі узгоджують 17-й пакет санкцій ЄС із Британією, Норвегією та США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме Путіна в Туреччині. У РФ на цю заяву українського президента не зреагували.

Уже 12 травня Трамп заявив, що може приїхати до Стамбулу на зустріч України та Росії. Проте поки невідомо, чи точно він буде там.