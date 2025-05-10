Axios: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя

Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський і європейські лідери сказали Трампу під час сьогоднішнього дзвінка.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, які знайомі з деталями телефонної розмови лідерів.

«Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та прямі переговори з Росією», — сказало одне із джерел.

Інший співрозмовник видання зазначив, що Трамп радий був почути, що всі вони підтримують його пропозицію.

«Зараз ми чекаємо на кроки Росії», — сказало це джерело Axios.

Водночас президенту США сказали: якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, то європейські країни запровадять нові санкції проти Росії. Про це лідери заявили і під час брифінгу після перемовин «коаліції охочих».