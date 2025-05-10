«Готові до припинення вогню». Зеленський і низка європейських лідерів подзвонили до Трампа

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, що приїхали до Києва, після зустрічі «Коаліції охочих» поговорили телефоном з лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зліва направо: Кір Стармер, Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Дональд Туск, Фрідріх Мерц. МЗС України

Розмова була «конструктивною». Головна тема — мирні зусилля. Сибіга підкреслив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка 12 травня.

«Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, то тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», — наголосив Сибіга.

Перемовини про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Президент США Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною. Проте так цього і не зробив. Але останній тиждень риторика США щодо Росії почала посилюватись.

Так, Трамп на питання журналістки про поступки РФ у контексті мирної угоди заявив, що Росія повинна буде віддати всю Україну:

«Росія повинна буде віддати всю Україну. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має, — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що під час мирних переговорів про закінчення війни в Україні Росія вимагає «надто багато».