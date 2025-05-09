Британія ввела найбільший в історії пакет санкцій проти тіньового флоту Росії

Уряд Великої Британії ввів найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії.

Про це повідомив британський уряд.

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Терміном «тіньовий флот» зазвичай називають кораблі, які ходять під прапорами офшорних юрисдикцій. Такі кораблі використовує не тільки Росія, але й Іран, Північна Корея, Венесуела і латиноамериканські наркокартелі. Насправді про тіньовий флот Росії — які судна до нього входять і якими маршрутами ходять — відомо з початку повномасштабного вторгнення.

До списку санкцій додали 91 нафтовий танкер, що, за даними британської влади, з початку 2024 року перевіз вантажів на понад $24 мільярди.

Крім того, у списку девʼять повʼязаних із Росією компаній і людей, які допомагають їй уникати західних санкцій. Це, зокрема, страхова компанія «Згода», а ще Nord Axis, BX Energy, Romarine. А також — керівники компанії 2Rivers: Тахір Гараєв, Ахмед Керімов, Талат Сафаров, Етібар Ейюб й Анар Мадатлі.

«Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб зруйнувати діяльність тіньового флоту Володимира Путіна, позбавити його військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої ми залежимо у своєму повсякденному житті», — заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.