Британія ввела найбільший в історії пакет санкцій проти тіньового флоту Росії

Уряд Великої Британії ввів найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії.
Про це повідомив британський уряд.
Терміном «тіньовий флот» зазвичай називають кораблі, які ходять під прапорами офшорних юрисдикцій. Такі кораблі використовує не тільки Росія, але й Іран, Північна Корея, Венесуела і латиноамериканські наркокартелі. Насправді про тіньовий флот Росії — які судна до нього входять і якими маршрутами ходять — відомо з початку повномасштабного вторгнення.
До списку санкцій додали 91 нафтовий танкер, що, за даними британської влади, з початку 2024 року перевіз вантажів на понад $24 мільярди.
Крім того, у списку девʼять повʼязаних із Росією компаній і людей, які допомагають їй уникати західних санкцій. Це, зокрема, страхова компанія «Згода», а ще Nord Axis, BX Energy, Romarine. А також — керівники компанії 2Rivers: Тахір Гараєв, Ахмед Керімов, Талат Сафаров, Етібар Ейюб й Анар Мадатлі.
«Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб зруйнувати діяльність тіньового флоту Володимира Путіна, позбавити його військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої ми залежимо у своєму повсякденному житті», — заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Що відомо про тіньовий флот РФ
На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.
Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».
За підрахунками The Guardian, тіньовий флот Росії зараз налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. Зараз Велика Британія ввела санкції проти найбільшої кількості суден тіньового флоту.