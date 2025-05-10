У РФ зреагували на пропозицію 30-денного перемирʼя. Що відповіли в Кремлі

Росія розгляне пропозицію про 30-денне припинення вогню, яку сьогодні, 10 травня, запропонували Володимир Зеленський і європейські лідери за підсумками зустрічі «коаліції охочих». За їхнім задумом, воно мало початися 12 травня.

Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Росія відкрита до діалогу щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, але тиснути на Москву — марно», — сказав він.

За його словами, «Москва має власну позицію щодо питання припинення вогню».

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

Сьогодні, 10 травня, в Києві відбулася зустріч «коаліції охочих» — на ній були президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios пише: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський і європейські лідери сказали Трампу під час сьогоднішнього дзвінка.