NBC: США, Європа та Україна розробили список умов для припинення війни — його передадуть Путіну. Що в документі

США, Європа та Україна розробили список умов з 22 пунктів для припинення війни.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

У документі йдеться, зокрема, і про 30-денне припинення вогню. Водночас, за словами західного посадовця, план враховує вимогу Путіна, щоб США не підтримували вступ України до НАТО.

Він додав: якщо Путін справді хоче завершити війну, то це — його шанс. Пропозиції має передати йому спецпредставник американського президента Стів Віткофф, який неодноразово прилітав у Росію за часів президентства Трампа для зустрічі з Путіним.

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

Сьогодні, 10 травня, в Києві відбулася зустріч «коаліції охочих» — на ній були президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Деякі лідери доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios пише: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський і європейські лідери сказали Трампу під час сьогоднішнього дзвінка.