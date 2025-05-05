Трамп назвав одного з головних претендентів на посаду радника з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп назвав заступника голови апарату Білого дому Стівена Міллера одним із головних претендентів на посаду радника з національної безпеки після звільнення Майкла Волтца.

Про це Трамп заявив журналістам, передає Reuters.

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Трамп звільнив Волтца 1 травня і тимчасово призначив на цю посаду державного секретаря Марко Рубіо. Попри те, що, за словами американських посадовців, президент не поспішає з остаточним призначенням, вже з’явилася низка кандидатів.

«Я збираюся незабаром когось призначити», — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтону після вікенду у своєму клубі у Флориді.

Трамп зазначив, що очікує заповнити цю посаду орієнтовно протягом шести місяців. І цілком можливо, що цим кандидатом стане саме Міллер — про це раніше з посиланням на джерела писало американське видання Axios.

«Гадаю, він уже певною мірою виконує цю роль. Адже має вагоме слово в багатьох питаннях. Стівен — дуже цінна людина в адміністрації», — додав Трамп.

Стівен Міллер Reuters

Міллер — заступник керівника апарату Білого дому й головний архітектор суперечливої жорсткої імміграційної політики Трампа, зазначає Axios. Він є одним з найбільш відданих і давніх помічників президента США.

Одне з джерел у Білому домі повідомило, що Міллер змусив Раду з внутрішньої безпеки США «працювати як годинник» і що вона «набагато ефективніша за Раду нацбезпеки, маючи водночас мізерну частку її персоналу».

Трамп має звичку покладатися на вузьке коло радників і делегувати їм багато повноважень. Тому, за словами джерел Axios, немає нічого дивного в тому, що Міллер може обіймати одночасно кілька посад — як і держсекретар Марко Рубіо, який зараз теж тимчасово виконує функції радника з нацбезпеки.

Що передувало

Майкла Волтца звільнили незабаром після того, як у березні 2025 року він потрапив у центр скандалу. Він випадково додав журналіста The Atlantic, критично налаштованого до Трампа видання, у чат до інших членів Ради нацбезпеки. Там вони обговорювали майбутні удари по єменських хуситах. The Atlantic потім випустило кілька матеріалів на підставі листування чиновників.

Особливої критики зазнав міністр оборони Піт Гегсет. Усі обставини скандалу, що отримав назву Signalgate, розслідує управління генерального інспектора Міністерства оборони США. Волтц визнав, що випадково додав у чат журналіста, але Білий дім заперечує, що там розміщували секретну інформацію.

Спочатку Трамп Волтца не звільнив і публічно підтримав, назвавши «хорошим хлопцем, який визнав помилку». Проте джерела CNN переконані, що Волтцу не вдалося відновити втрачену довіру в адміністрації президента й особисту довіру Трампа. 1 травня Волтца таки звільнили з посади радника та призначили постійним представником США при ООН. Це перша велика кадрова перестановка з моменту інавгурації Трампа в січні 2025 року.