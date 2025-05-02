Axios назвав фаворита на посаду радника Трампа з нацбезпеки замість Волтца

Старший радник президента Трампа з політики Стівен Міллер — основний кандидат на посаду радника з національної безпеки замість звільненого Майка Волтца.

Про це виданню Axios повідомили п’ять джерел, обізнаних із ситуацією.

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Міллер — заступник керівника апарату Білого дому та головний архітектор суперечливої жорсткої імміграційної політики Трампа. Він є одним з найбільш відданих і давніх помічників президента США.

Одне з джерел у Білому домі повідомило, що Міллер змусив Раду з внутрішньої безпеки США «працювати як годинник» і що вона «набагато ефективніша за Раду нацбезпеки, маючи при цьому мізерну частку її персоналу».

Трамп має звичку покладатися на вузьке коло радників і делегувати їм багато повноважень. Тому, за словами джерел Axios, немає нічого дивного в тому, що Міллер може обіймати одночасно кілька посад — як і держсекретар Марко Рубіо, який зараз теж тимчасово виконує функції радника з нацбезпеки.

«Марко і Стівен тісно співпрацювали у сфері імміграції, і це може стати ідеальним поєднанням», — сказав інший представник Білого дому.

«З огляду на те, наскільки добре він працював з Рубіо, багато хто вважає Міллера ідеальним кандидатом, аби повернути посаді радника з нацбезпеки роль політичного радника, що підпорядковується керівнику апарату та не має статусу перебільшеної міністерської посади», — додав ще один співрозмовник.

Четверте джерело повідомило, що Міллер у четвер проявив зацікавленість у цій посаді. П’яте джерело вважає, що Міллер може і не захотіти цієї посади, «якщо вона відволікатиме його від його справжньої пристрасті — імміграційної політики».

Що сталось

Волтца звільнили незабаром після того, як у березні 2025 року він потрапив у центр скандалу. Він випадково додав журналіста The Atlantic, критично налаштованого до Трампа видання, у чат до інших членів Ради нацбезпеки. Там вони обговорювали майбутні удари по єменських хуситах. The Atlantic потім випустило кілька матеріалів на підставі листування чиновників.

Особливої критики зазнав міністр оборони Піт Гегсет. Усі обставини скандалу, що отримав назву Signalgate, розслідує управління генерального інспектора Міністерства оборони США. Волтц визнав, що випадково додав у чат журналіста, але Білий дім заперечує, що там розміщували секретну інформацію.

Трамп Волтца не звільнив і публічно підтримав, назвавши «хорошим хлопцем, який визнав помилку». Проте джерела CNN переконані, що Волтцу не вдалося відновити втрачену довіру в адміністрації президента й особисту довіру Трампа. Якщо Волтца все ж таки звільнять, це буде перша велика кадрова перестановка з моменту інавгурації Трампа в січні 2025 року.