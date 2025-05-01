Трамп підтвердив звільнення радника з нацбезпеки Майка Волтца. Він отримає нову посаду

Президент США Дональд Трамп підтвердив звільнення Майка Волтца з посади радника з національної безпеки. Він обійме посаду постійного представника Сполучених Штатів при ООН.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

«З часів його служби у війську на полі бою, у Конгресі, а також на посаді мого радника з питань національної безпеки Майк Волтц невтомно працював задля того, щоб ставити інтереси нашої нації на перше місце. Я впевнений, що він робитиме те саме й на новій посаді», — написав американський президент.

Тимчасово обов’язки радника з питань національної безпеки виконуватиме Держсекретар Марко Рубіо, водночас продовжуючи роботу в Державному департаменті. Дональд Трамп подякував «за увагу до цього питання».

Що трапилось

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц у березні 2025 року потрапив у центр скандалу. Він випадково додав журналіста The Atlantic, критично налаштованого до Трампа видання, у чат до інших членів Ради нацбезпеки. Там вони обговорювали майбутні удари по єменських хуситах. The Atlantic потім випустило кілька матеріалів на підставі листування чиновників.

Особливої критики зазнав міністр оборони Піт Гегсет. Усі обставини скандалу, що отримав назву Signalgate, розслідує управління генерального інспектора Міністерства оборони США. Волтц визнав, що випадково додав у чат журналіста, але Білий дім заперечує, що там розміщували секретну інформацію.

Трамп Волтца не звільнив і публічно підтримав, назвавши «хорошим хлопцем, який визнав помилку». Проте джерела CNN переконані, що Волтцу не вдалося відновити втрачену довіру в адміністрації президента й особисту довіру Трампа. Якщо Волтца все ж таки звільнять, це буде перша велика кадрова перестановка з моменту інавгурації Трампа в січні 2025 року.