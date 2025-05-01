CNN: Стіва Віткоффа розглядають на посаду радника Трампа з нацбезпеки. Але він не хоче

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф сказав своєму близькому оточенню, що не хоче обіймати посаду радника Трампа з нацбезпеки.

Про це пише СNN із посиланням на джерела.

Посаду радника з нацбезпеки зараз обіймає Майк Волтц. Білий дім офіційно не повідомляв про його відставку, проте CBS, The New York Times, Politico та інші видання зʼясували, що звільнення відбудеться 1 травня. Джерела Fox News повідомляють, що Волтца уже звільнили.

У тому, що Віткофф стане радником Трампа, сумніваються і джерела CBS. Співрозмовники Politico, навпаки, говорять про підтримку кандидатури Віткоффа в Білому домі.

«Навіщо йому [змінювати посаду]? Щоб займатися міжвідомчим управлінням замість того, що він робить зараз?» — каже співрозмовник СNN.

За словами джерел, Віткофф все ж може стати радником, якщо Трамп особисто його попросить. Вони давні друзі та партнери. Радник з нацбезпеки входить до Ради нацбезпеки США, яка консультує і допомагає президенту в питаннях зовнішньої політики та безпеки. Крім того, це головний інструмент президента для координації цієї політики між різними урядовими відомствами.

Віткофф, незважаючи на посаду спецпосланця з Близького Сходу, бере участь у переговорах з Росією та Україною. Він кілька разів прилітав до Москви на перемовини з російським лідером Володимиром Путіним і після цього поширював російські наративи.

Що трапилось

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц у березні 2025 рокупотрапив у центр скандалу. Він випадково додав журналіста The Atlantic, критично налаштованого до Трампа видання, у чат до інших членів Ради нацбезпеки. Там вони обговорювали майбутні удари по єменським хуситам. The Atlantic потім випустило кілька матеріалів на підставі листування чиновників.

Особливої критики зазнав міністр оборони Піт Гегсет. Усі обставини скандалу, що отримав назву Signalgate, розслідує управління генерального інспектора Міністерства оборони США. Волтц визнав, що випадково додав у чат журналіста, але Білий дім заперечує, що там розміщували секретну інформацію.

Трамп Волтца не звільнив і публічно підтримав, назвавши «хорошим хлопцем, який визнав помилку». Проте джерела СNN переконані, що Волтцу не вдалося відновити втрачену довіру в адміністрації президента й особисту довіру Трампа. Якщо Волтца все ж таки звільнять, це буде перша велика кадрова перестановка з моменту інавгурації Трампа в січні 2025 року.