FT: Угода між США та Україною про надра зіткнулася з перешкодою в останню хвилину

Українська й американська сторони 30 квітня зіткнулися з «несподіваними труднощами» в процесі підписання рамкової угоди про корисні копалини.

Про це повідомляє Financial Times.

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Міністерка економіки Юлія Свириденко вирушила до Вашингтону, щоб підписати домовленості разом з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. За словами джерел, проблеми почалися вже під час її перельоту: команда очільника американського Мінфіну заявила Свириденко, що вона «має бути готова підписати всі документи або повертатися додому».

Анонімні українські посадовці розповіли FT, що Вашингтон наполягає на підписанні Києвом не лише рамкової угоди, але й детального документа про інвестиційний фонд, який завершить всі домовленості про корисні копалини — і все це вже в середу.

За версією джерела з боку США, переговори не завершили, бо Україна захотіла переглянути умови, які узгодили у вихідні. Американські представники нібито були занепокоєні, що цей крок зменшить прозорість і підзвітність. Однак угода все ще може бути підписана в середу, якщо Україна повернеться до початкових умов, каже співрозмовник медіа.

Українська сторона спростувала цю версію. Там кажуть, що не можуть підписати обидва документи 30 квітня, бо угоду про фонд має спершу ратифікувати парламент. Учасник перемовин зазначив, що розчарований діями США.

«Нас турбує, що вони не будуть задоволені нічим. Ми готові підписати рамкову угоду вже сьогодні. Шанси цього становлять лише 50 на 50», — каже джерело Financial Times.

Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського в Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту і газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.