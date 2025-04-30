Шмигаль: Україна може підписати угоду про надра протягом найближчої доби

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Київ може підписати угоду зі США про корисні копалини протягом найближчої доби.

Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Наразі українська сторона допрацьовує «остаточні деталі» з американськими колегами. Політик зазначив, що домовленості між урядами рівноправні.

«Найближчим часом, я сподіваюся, протягом найближчої доби угода буде підписана, і ми отримаємо перший крок. Далі за цією угодою буде підписання ще двох технічних угод, виконавчих, безпосередньо про створення фонду, [його] фінансування і наповнення», — розповів Шмигаль.

Раніше видання Bloomberg писало, що міністерка економіки Юлія Свириденко вже вирушила до Вашингтону для підписання угоди. За даними агентства, в угоді погодили такі пункти:

США та Україна планують сприяти інвестиціям у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані технології в Україні;

США визнають, що угода не повинна суперечити планам України щодо вступу до ЄС;

до внеску Сполучених Штатів у спеціальний фонд зараховуватимуть лише майбутню військову допомогу, а не вже надану.

Щодо останнього, раніше Денис Шмигаль розповів, що Київ домовився не зараховувати в угоді про надра допомогу Вашингтону, яку отримала до підписання.

Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського в Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

США тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту і газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.