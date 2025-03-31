Трамп пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від ​​угоди про українські надра.

Про це він сказав на борту свого літака Air Force One.

І додав, що якщо Зеленський це зробить, то «зіткнеться з великими проблемами», не уточнивши, що саме має на увазі.

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», — сказав Трамп журналістам.

За його словами, Зеленський прагне, аби Україна стала членом НАТО, «але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє».

Сполучені Штати пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США.

Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій.

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Після цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що той варіант угоди, який привезли до США, не є остаточним — деякі її пункти можуть змінити.