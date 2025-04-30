Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 13177, який продовжує терміни повернення із самовільного залишення частини до 30 серпня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали за основу та в цілому. За були 282 парламентарі. Документ ще має підписати президент.

Документ передбачає, що військова служба не припиняється навіть у разі СЗЧ — формально людина залишається військовослужбовцем. Період СЗЧ не враховують у вислугу років, тобто на цей час не нараховують пільги, грошове забезпечення та інші соцвиплати. Але після повернення усі соцгарантії та пільги поновлюють.

Якщо на військового вже відкрили кримінальне провадження за СЗЧ, командир частини може дозволити повернення до служби — у межах, визначених законом. А рапорт на повернення можна подати онлайн через застосунок «Армія+».

Раніше добровільно повернутися із СЗЧ можна було не пізніше 1 березня 2025 року. Якщо військовослужбовець добровільно повертається на службу, командир має протягом трьох діб поновити його виплати та забезпечення.

У серпні 2024 року Рада ухвалила закон № 11322, який декриміналізує дезертирство та СЗЧ, якщо це сталося вперше. Закон про поновлення виплат для військових, які повернулись після першого СЗЧ, ухвалили 21 листопада, а за тиждень його підписав президент. У перший тиждень після ухвалення цього закону на службу повернулись 3 тисячі людей.

За даними «Опендатабот», за 10 місяців 2024 року відкрили 19 922 кримінальних провадження через дезертирство — у 3,7 раза більше, ніж за такий самий період минулого року. Водночас лише у 3% справ про дезертирство цьогоріч вручено підозру, а в 1,3% справа дійшла на розгляд до суду.