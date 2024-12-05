Понад 3 тисячі військових повернулись на службу після поновлення виплат для тих, хто добровільно повернувся з СЗЧ

За тиждень після прийняття закону про поновлення виплат і забезпечення військовим, які повернулись після першого СЗЧ, понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на службу.

Про це в ефірі «Суспільного» зазначив начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора Саіян Сєвак.

Загалом понад 8 тисяч військовослужбовців добровільно звернулися й повернулися на військову службу. З них понад 5 тисяч — в порядку закону про звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тисячі за законом про поновлення виплат.