У жовтні суди у справах про СЗЧ винесли майже 100 рішень не ув’язнювати військових

У жовтні суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях у справах про самовільне залишення частини (СЗЧ) винесли майже сто рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив військову частину в Донецькій області. Пізніше правоохоронці затримали його та повідомили про підозру. Фігурант справи сказав, що шкодує про скоєне.

Суд врахував, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, тому звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності. Подібний випадок був, наприклад, у Волинській та Дніпропетровській областях.

Такі судові рішення стали можливими завдяки новому закону № 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше. Однак це можливо лише за умови, що вони добровільно повернуться на військову службу.

Коли такі військові повертаються на службу, їм поновлюють грошові виплати та забезпечення. За час відсутності на службі грошей не виплачують.