В Україні декриміналізували перше дезертирство чи самовільне залишення частини

Верховна Рада у другому читанні прийняла закон № 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу: тепер під час воєнного стану військових, які вперше вчинили дезертирство чи самовільно залишили частину, звільнять від відповідальності, якщо вони добровільно повернуться на місце служби.

У пояснювальній записці йдеться, що командир військової частини такого солдата має погодитися на його повернення. Згода має бути письмовою, її передають прокурору, і той може клопотати перед судом про звільнення військового від кримінальної відповідальності.

Також військовий зможе повернутися не тільки у свою військову частину, а й в іншу — якщо це погодить командир.

Якщо суд вирішить звільнити військового від відповідальності, то коли той повернеться на службу, йому поновлять грошові виплати та забезпечення. За час відсутності на службі грошей йому не виплачуватимуть.

Також у пояснювальній записці зазначили, що тільки за січень — квітень 2023 року зареєстрували 10 584 кримінальних провадження за статтею про СЗЧ та 7 306 проваджень за дезертирство.