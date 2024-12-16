«Опендатабот»: Цьогоріч лише 1,3% справ про дезертирство дійшли до суду

За 10 місяців цього року було відкрито 19 922 кримінальних провадження через дезертирство — у 3,7 раза більше, ніж за той же період минулого року.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Водночас лише у 3% справ про дезертирство цьогоріч вручено підозру, а в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду.

Через самовільне залишення частини цьогоріч відкрито 41 950 кримінальних проваджень — вдвічі більше, ніж через дезертирство. Справ за статтею 407 побільшало за рік у 3,3 раза.

Водночас розслідуються справи щодо СЗЧ також ефективніше: підозру отримали в 13% справ, а до суду дійшло 7%.