FT: Україна та США можуть підписати угоду про надра вже цього тижня

США та Україна вже цього тижня можуть підписати рамкову угоду про співпрацю у сфері корисних копалин. Напередодні Київ заявив, що йому вдалося домогтися важливої поступки від адміністрації Трампа — не враховувати попередню американську військову допомогу в межах угоди.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Українські високопосадовці повідомили FT, що рамкова угода поширюється на всі мінеральні ресурси, включаючи нафту й газ, а також основні енергетичні активи на всій території України.

Раніше вони говорили, що ініціатива США про використання доходів від угоди для погашення заборгованості за вже надану військову допомогу могла б підірвати суверенітет країни, потенційно зірвавши заявку України на вступ до Європейського Союзу. Багато українських нардепів казали, що стурбовані через угоду про корисні копалини, і заявили, що не голосуватимуть за неї, якщо вона невигідна.

Прорив стався після того, як Трамп зустрівся із Зеленським у Ватикані у вихідні. Президент США назвав цю зустріч «прекрасною» й похвалив українського лідера за «хорошу роботу»: «Я бачу його спокійнішим, — додав Трамп. — Я думаю, він розуміє картину, і я думаю, що він хоче укласти угоду».

Україна та США 17 квітня підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра. У тексті йшлося про те, що переговорні групи прозвітують до 26 квітня, аби завершити обговорення до цієї дати та якнайшвидше підписати угоду. Попереду — фіналізація тексту угоди про надра та її підписання, а далі — ратифікація парламентами.

Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

США тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.