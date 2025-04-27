Опозиція Південної Кореї оголосила свого кандидата на вибори президента

Головна опозиційна Демократична партія Південної Кореї визначилася зі своїм кандидатом на позачергових президентських виборах, які відбудуться 3 червня. Це колишній лідер партії Лі Чже Мьон.

Про це передає Reuters.

Лі Чже Мьон лідирує в опитуваннях громадської думки уже кілька тижнів із суттєвим відривом від опонентів з консервативної Партії влади народу, яка планує оголосити свого кандидата 3 травня.

У промові після того, як його висунули кандидатом, Лі Чже Мьон пообіцяв зміцнювати обороноздатність Південної Кореї й зробити країну лідером у високотехнологічних галузях, центром культури та зразковою демократією. А ще — знизити напругу у відносинах із Північною Кореєю.

У 2024 році Лі привів Демократичну партію до перемоги на парламентських виборах і відтоді вважався фаворитом у партійних праймеріз.

Лі Чже Мьон — 61-річний юрист, який став політиком. Він програв минулі президентські вибори у 2022 році з найменшим розривом в історії демократичної Південної Кореї. Тоді перемогу здобув Юн Сок Йоль. Нині Конституційний суд усунув Юна з посади за спробу запровадження воєнного стану.

У промові Лі Чже Мьон порівняв спробу Юна ввести воєнний стан з діями авторитарних лідерів і натомість заявив, що виведе країну з політичної та економічної кризи.

Однак упродовж карʼєри Лі Чже Мьон також мав проблеми. Нещодавно апеляційний суд скасував його обвинувальний вирок за порушення виборчого законодавства, та Верховний суд продовжує розгляд справи, щоб ухвалити остаточне рішення. Також тривають судові процеси за звинуваченнями у хабарництві й стосовно справи про будівництво нерухомості вартістю $1 мільярд.

Лі Чже Мьон очолив Демократичну партію у 2022 році, а у квітні 2025 року залишив цю посаду, щоб балотуватися в президенти. Перед цим він працював мером міста Сондон і губернатором провінції Кьонгі — найбільш населеного регіону Південної Кореї.

Що передувало

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу. У грудні 2024 року Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон. Експрезидента намагалися затримати 3 січня 2025 року, однак цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все-таки затримали. 8 березня стало відомо, що Юн Сок Йоль вийшов із в’язниці. Та йому все одно довелося постати перед судом.

На початку квітня Конституційний суд оголосив одностайним вердиктом, що підтримує імпічмент Юн Сок Йоля та позбавляє його посади президента. Обовʼязки президента наразі виконує премʼєр-міністр країни Хан Дак Су. Нові президентські вибори призначили на 3 червня.