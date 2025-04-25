«Крим залишиться з Росією». Трамп — про війну в Україні та мир

Президент США Дональд Трамп дав велике інтервʼю журналу Time до сотого дня президентства. У ньому Трамп знову повторює, що війна в Україні — «це не його війна», і каже про перспективи миру. «Бабель» переказує головне з того, що він сказав про Україну.

Завершити війну за 24 години — це одна з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа, яку він постійно повторював. Однак потім цей термін постійно переносився. Зараз же Трамп заявив, що казав про 24 години «образно».

«Я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома. Але також було сказано, що це [війна] закінчиться».

Трамп вважає, що війна не триватиме довго, а мир можливий, навіть якщо Путін залишатиметься лідером РФ.

«Він [Путін] волів би зробити все по-іншому — просто забрати всю країну. І я вважаю, що саме завдяки мені ми можемо домовитися. Ми вже провели дуже хороші переговори та наближаємось до угоди», — додав Трамп, відповідаючи на запитання, чи готовий Путін до миру.

Також Трамп каже, що мир можливий і за президентства Зеленського. Він думає, що вони «домовляться».

Водночас американський президент «не думає», що Україні «колись дозволять приєднатися до НАТО». На його думку, розмови про вступ в Альянс стали причиною початку війни.

«Я не думаю, що вони [українці] коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що вона б не почалася», — вважає Трамп.

Він також переконаний, що Крим уже «перейшов» Росії — ще за президента США Барака Обами. І що Зеленський нібито це розуміє.

«Крим відійшов до Росії — їй його «подарував» Барак Хусейн Обама, не я. Чи можуть його повернути? Сумнівно. Росіяни там були давно, ще до того як ми про це почали говорити. Більшість населення там говорить російською. Але знову ж, це зробив Обама, не я. Якби я був президентом, цього б не сталося», — повторив Трамп.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

США зараз не ведуть із Росією перемовини стосовно питань, які не стосуються України, додав Трамп. Однак Вашингтон готовий співпрацювати і з Україною, і з Росією після угоди про мир.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

За даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Очікувалося, що Вашингтон запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня, про що писало The Washington Post. Зеленський наголошував, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій, а Київ юридично не визнає російську анексію Криму.

Трамп розкритикував Зеленського за його слова про те, що Україна юридично не визнає Крим російським. Американський президент переконаний, що ця заява «дуже шкодить мирним переговорам із Росією», а Крим «було втрачено ще за президентства Барака Обами».