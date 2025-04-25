У Румунії місцевий суд скасував рішення Конституційного про ануляцію результатів виборів президента — у країні юридичний хаос

У Румунії за десять днів до президентських виборів Апеляційний суд Плоєшті ухвалив рішення, яке місцеві медіа назвали приголомшливим, — скасував постанову Конституційного суду, що визнавала недійсними вибори президента в листопаді 2024 року. Це створило безпрецедентний юридичний хаос у країні.

Про це повідомляють румунські медіа Digi24 і HotNews.

Один із суддів Апеляційного суду Плоєшті задовольнив скаргу, подану приватною особою, і вирішив тимчасово призупинити, а також скасувати рішення Конституційного суду № 32 від 6 грудня 2024 року, яке визнавало недійсними президентські вибори минулого року.

Скасоване рішення Конституційного суду передбачало два пункти: визнати недійсним перший тур виборів і організувати другий тур виборів.

Однак Конституційний суд прямо не зупиняв виборчий процес. Це зробило Центральне виборче бюро. Його рішення оскаржував Келін Джорджеску, та скаргу відхилив Вищий касаційний суд.

Нову постанову Апеляційного суду Плоєшті можна оскаржити протягом пʼяти днів у Вищому касаційному суді. Прокуратура при Апеляційному суді Плоєшті вже подала апеляцію. А суддю, який ухвалив це рішення, перевірять на можливе дисциплінарне порушення.

З проханням перевірити суддю до Судової інспекції звернулася секція з питань суддів Вищої ради магістратури.

«Рішення Конституційного суду є остаточними, обовʼязковими після публікації в Офіційному віснику і не підлягають оскарженню», — наголосив колишній суддя Конституційного суду та ексміністр юстиції Тудорел Тоадер.

І додав, що суддя, який вирішив тимчасово призупинити дію рішення Конституційного суду, «лише зробив своє імʼя відомим, навіть якщо це сталося через незаконне та неконституційне рішення». За його словами, суддя не має жодних повноважень втручатися в юрисдикцію Конституційного суду, бо вона не належить до системи звичайних судів.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він заплатив загалом $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів.

Арешт Джорджеску

Келіна Джорджеску затримали 26 лютого. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах і воєнних злочинах, і створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень його відпустили — він перебуває під судовим наглядом.

Загалом у Румунії заарештували 18 людей у справі проросійського політика Келіна Джорджеску. Перед цим румунські силовики провели 50 обшуків у людей, повʼязаних із ним. За даними прокуратури, обшуки відбулися в домівках 27 людей і в офісах чотирьох компаній. Силовики знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки вагою 25 кг і готівку (понад $3,3 мільйона, 700 тисяч леїв, €43 тисячі, 13 тисяч дирхамів і 21 тисячу сербських динарів).

У березні 2025 року Конституційний суд Румунії остаточно заборонив Келіну Джорджеску балотуватись у президенти.