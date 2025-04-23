Віцепрезидент Венс заявив, що США очікують територіальних поступок від України та Росії

США очікують, що й Україна, і Росія відмовляться від частини територій для досягнення мирової угоди між сторонами.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Bloomberg.

«Нинішні лінії, або десь близько до них — це те місце, де, зрештою, я думаю, ви проведете нові лінії конфлікту», — сказав Венс журналістам в Індії в середу, після завершення екскурсії по Тадж-Махалу.

Він додав, що це означатиме, що й Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини території, яку кожна зі сторін наразі контролює.

«Має відбутися певний територіальний обмін», — зазначив Венс.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.