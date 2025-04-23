Reuters: Держсек США Рубіо непокоїться, що Україна повернеться до жорстких позицій на переговорах

Держсекретар США Марко Рубіо непокоїться, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах з Росією.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Переговори між представниками США, України та провідних європейських країн, які мали відбутися 23 квітня в Лондоні, відклали через відмову більшості міністрів закордонних справ підтримати запропоновану угоду щодо припинення війни Росії з Україною.

За словами джерел, європейці, зокрема, рішуче опираються пропозиції США послабити санкції проти Росії до завершення переговорів. Серед неприйнятних як Європою, так і Україною пропозицій було й визнання Криму російським.

Як результат Рубіо скасував свій візит до Лондону, що фактично зірвало зустріч, у якій мали взяти участь глави МЗС Великої Британії, України, Франції та Німеччини.

Один з європейських чиновників повідомив Reuters, що Рубіо висловив занепокоєння, що Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких позицій — а це, на думку Вашингтону, унеможливить будь-який прорив на переговорах.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.