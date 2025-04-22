Ватикан назвав дату похорону Папи Римського Франциска

На церемонію прощання з Папою приїдуть і світові лідери, серед них президент США Дональд Трамп, лідер Франції Емманюель Макрон і президент Бразилії Лула да Сілва. Як пише «Суспільне», на похорон може поїхати і президент України Володимир Зеленський, а також голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Смерть Папи Римського Франциска

21 квітня Ватикан сповістив про смерть Папи Римського Франциска. Він помер після тривалої хвороби — з 14 лютого по 23 березня він був у лікарні. У понтифіка розвинулася двобічна пневмонія. Його стан був важким.

В офіційній заяві Ватикан заявив, що Франциск помер від інсульту та подальшої незворотної серцевої недостатності. У Папи раніше були серйозні проблеми з диханням через двобічне запалення легень, викликане кількома різними інфекціями. Також у нього були розширені бронхи, високий тиск і цукровий діабет другого типу.

Уперше за понад 100 років Папу Римського поховають за межами Ватикану. Франциска поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре, що на протилежному березі Тибру в Римі. Про це бажання він заявив у грудні 2023 року, аргументуючи тим, що відчуває «дуже сильний зв’язок» із базилікою.

Офіційні обовʼязки Папи наразі виконує камерленго, кардинал Кевін Фаррелл. Саме він офіційно підтверджує смерть Папи разом із лікарем і свідоцтвом про смерть — розтин при цьому не проводять. За нового Папу голосує колегія кардиналів — група найвищих посадовців Церкви, які є чоловіками і, зазвичай, висвяченими єпископами. Їх усіх призначав понтифік. Зараз є 252 католицькі кардинали, з них лише 135 мають право брати участь у голосуванні, оскільки особи старше 80 років можуть брати участь у дебатах, але не можуть голосувати.

У період між смертю Папи та обранням його наступника Церквою керує колегія кардиналів. Найімовірніше, нового Папу оберуть за 15—20 днів після смерті Франциска.