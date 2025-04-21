Вперше за понад 100 років Папу Римського поховають за межами Ватикану

Папу Римського Франциска, який помер 21 квітня, поховають за межами Ватикану — таке станеться вперше за понад 100 років.



Про це пише CNN та BBC.

Зазвичай пап ховають у гротах під собором Святого Петра у Ватикані, однак Франциск обрав інше місце — його поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре, що на протилежному березі Тибру в Римі.

Про це бажання він заявив у грудні 2023 року, аргументуючи тим, що відчуває «дуже сильний зв’язок» із базилікою, яку він відвідував у неділю вранці, щоб вшанувати Діву Марію.

«Там зберігається Salus Populi Romani, його улюблений образ Богоматері, який Папа Франциск відвідував перед кожною поїздкою, і також коли повертався», — розповіла ватиканський аналітик Кеті Макгрейді.

За її словами, після лікарні Папа Франциск лише двічі виходив за межі Ватикану: один раз — до римської в’язниці, щоб підтримати ув’язнених, і ще раз — до базиліки, щоб помолитися.

Офіційні обовʼязки Папи наразі виконує камерленго, кардинал Кевін Фаррелл. Саме він офіційно підтверджує смерть Папи разом із лікарем і свідоцтвом про смерть — розтин при цьому не проводять.

Через кілька годин після того, як оголосили про смерть Франциска, у Ватикані повідомили, що тіло Папи перенесуть до каплиці його резиденції Святої Марти о 20:00 за місцевим часом. Церемонію очолить саме Фаррелл.

Він також відповідає за те, щоб закрити та опечатати особисту кімнату Папи. Франциск жив не у великому Апостольському палаці, як попередники, а у скромніших апартаментах у будинку Святої Марти.

Окрім цього, Фаррелл має знищити папський перстень і свинцеву печатку, які використовували для офіційних документів, щоб ними не змогли скористатися інші. Далі він разом із трьома кардиналами-помічниками складе план прощання з Франциском — визначить дати похорону і поховання.

Період траурних обрядів зазвичай триває девʼять днів, і церковні правила говорять, що ці заходи повинні починатися між четвертим і шостим днем ​​після смерті Папи.

Тіло Папи не виставлятимуть на піднятій платформі для загального огляду у базиліці Святого Петра як це робили до того — сам Франциск спростив процедуру похорону. Франциска поховають у простій деревʼяній труні, обшитій цинком. Раніше це мали бути три труни — з кипарису, свинцю та дуба.

BBC зазначає, що похорон зазвичай має відбутися протягом чотирьох — шести днів після смерті папи. А голосування за нового понтифіка відбудеться між 15 і 20 днями після смерті Франциска.



За нового Папу голосує колегія кардиналів – група найвищих посадовців Церкви, які є чоловіками і, зазавичай, висвяченими єпископами. Їх усіх призначав понтифік. Зараз є 252 католицьких кардиналів, але лише 135 мають право брати участь у голосуванні, оскільки особи старше 80 років можуть брати участь у дебатах, але не можуть голосувати.



Тим часом, між смертю Папи та обранням його наступника, Церквою керує колегія кардиналів.

Вони керують повсякденними справами церкви, але мають обмежену владу, оскільки більша частина центральної адміністрації Церкви припиняє роботу, і, як правило, керівники департаментів Ватикану залишають свої посади, доки їх не затвердить або не замінить новий Папа.