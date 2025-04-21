Папа Римський помер у віці 88 років

Ватикан сповістив про смерть Папи Римського Франциска. З 13 березня 2013 року він був 66-м Папою Римським, після зречення свого попередника Бенедикта XVI.
«Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському Домі Святої Марти», — йдеться в повідомленні.
Хорхе Маріо Бергольйо став першим Папою з Латинської Америки, першим єзуїтом на цьому престолі та першим Папою, який обрав ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.
Він народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, у родині італійських іммігрантів. Вивчав хімію, але згодом вирішив стати священником.
Відколи Франциск очолив Католицьку церкву, він підтримував активний діалог між релігіями, виступав за екологічну відповідальність і реформу церкви.
- Франциск помер після тривалої хвороби — з 14 лютого по 23 березня він був у лікарні. У понтифіка розвинулася двостороння пневмонія. Йому зробили переливання крові, оскільки тести виявили анемію.
- Пізніше медики розповіли італійській газеті Corriere della Sera, що Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі подумували, чи не припинити лікування, щоб він міг спокійно померти.