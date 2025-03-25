Папа Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі подумували про припинення лікування

Стан папи Франциск був настільки критичний та близький до смерті під час його 38-денної боротьби з пневмонією в лікарні, що лікарі розглядали питання про припинення лікування, щоб він міг спокійно померти.
Про це повідомив глава медичної команди папи Серхіо Альф’єрі в інтервʼю італійській газеті Corriere della Sera.
Найкритичніший момент настав вночі 28 лютого, коли у папи різко погіршився стан. Після дихальної кризи, коли Франциск ледь не задихнувся блювотними масами, «існував реальний ризик, що він міг не витримати», розповів Альф’єрі.
«Нам довелося вибирати, чи зупинитися і відпустити його, чи спробувати всі можливі ліки і методи лікування, ризикуючи пошкодити інші органи. І врешті-решт ми пішли цим шляхом», — каже лікар.
Таке рішення ухвалив особистий помічник папи з охорони здоров’я Массіміліано Страппетті. За словами лікаря, той наполягав: «Спробуйте все. Не здавайтеся».
На тлі важкого лікування лікарі ризикували завдати шкоди ниркам і кістковому мозку папи Франциска. Але організм відповів на терапію і легенева інфекція послабилась.
- 14 лютого Папа Римський Франциск опинився у лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Йому зробили переливання крові, адже тести виявили анемію.
- Представники Ватикану регулярно повідомляли про стан Франциска. Як зазначав Reuters, Ватикан порушив столітнє табу, висвітлюючи стан здоровʼя Папи Римського. Розмови про його «земне здоровʼя» прирівнюють до профанації.
- 23 березня стало відомо, що папу Франциска виписують з лікарні. він переніс чотири гострі напади, два з яких загрожували його життю.