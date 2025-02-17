Ватикан сповістив про «складну клінічну ситуацію» зі здоровʼям Папи Римського

Папа Римський Франциск перебуває в лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Його днями госпіталізували до римської лікарні, у нього діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Речник Ватикану Маттео Бруні додав, що понтифіку змінили лікування через діагностування нового захворювання, але Франциск «має хороший настрій».

«Добре відпочив, спокійна ніч, і сьогодні вранці він снідав, як і в попередні дні, також присвятив себе читанню деяких газет», — зазначив Бруні.

Папа Римський залишатиметься під наглядом лікарів «стільки, скільки знадобиться». Прогнозів щодо виписки немає.

Незавдовго до цього Ватикан повідомив, що стан Папи Римського стабільний, і лікарі рекомендували йому повноцінний відпочинок, щоб одужати від попередніх хвороб. Через це він не зміг провести традиційну недільну молитву на площі Святого Петра. Папа попросив священника зачитати частину його промови, оскільки йому було важко говорити. Попри стан здоров’я минулого тижня він проводив зустрічі у своїй резиденції у Ватикані, намагаючись одночасно працювати й відпочивати.

Понтифік очолює Римсько-католицьку церкву вже майже 12 років. У березні 2023 року він провів три дні в лікарні через бронхіт, а в грудні того ж року був змушений скасувати поїздку на кліматичний саміт COP28 в ОАЕ через чергове погіршення свого стану.