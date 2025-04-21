Ватикан: Папа Римський Франциск помер від інсульту та подальшої необоротної серцевої недостатності

Папа Римський Франциск помер від інсульту та подальшої необоротної серцевої недостатності.
Про це йдеться у заяві Ватикану, яку передає Reuters.
Лікар з Ватикану Андреа Арканджелі також вказав у звіті, що перед смертю Папа впав у кому вранці в понеділок. Документ про смерть Франциска опублікували ввечері 21 квітня.
- Ватикан 21 квітня сповістив про смерть Папи Римського Франциска. Він помер у віці 88 років після тривалої хвороби — з 14 лютого по 23 березня він був у лікарні. У понтифіка розвинулася двобічна пневмонія. Його стан був важким.
- Вперше за понад 100 років Папу Римського поховають за межами Ватикану. Франциска поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре, що на протилежному березі Тибру в Римі. Про це бажання він заявив у грудні 2023 року, аргументуючи тим, що відчуває «дуже сильний зв’язок» із базилікою, яку він відвідував у неділю вранці, щоб вшанувати Діву Марію.
- BBC зазначає, що похорон зазвичай має відбутися протягом 4—6 днів після смерті папи. А голосування за нового понтифіка відбудеться між 15 і 20 днями після смерті Франциска.