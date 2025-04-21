Ватикан: Папа Римський Франциск помер від інсульту та подальшої необоротної серцевої недостатності

Папа Римський Франциск помер від інсульту та подальшої необоротної серцевої недостатності.

Про це йдеться у заяві Ватикану, яку передає Reuters.



Лікар з Ватикану Андреа Арканджелі також вказав у звіті, що перед смертю Папа впав у кому вранці в понеділок. Документ про смерть Франциска опублікували ввечері 21 квітня.