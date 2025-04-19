Reuters: Іран готовий пристати на деякі вимоги США щодо ядерної угоди, але вимагає гарантій, що Трамп з неї не вийде

Минулого тижня на переговорах Іран заявив США, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але потребує чітких гарантій, що президент Дональд Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди. Країни зможуть домовитись, якшо США «продемонструють серйозність намірів і не висуватимуть нереалістичних вимог».

Про це пише Reuters із посиланням на заяву високопоставленого іранського чиновника в п’ятницю, 18 квітня.

Перший раунд непрямих переговорів щодо ядерної угоди між Іраном і США пройшли в Омані — обидві сторони оцінили його позитивно. Очікують, що наступний раунд перемовин відбудеться в Римі в суботу, 19 квітня.

Офіційний представник Ірану, говорячи анонімно, заявив Reuters, що під час переговорів не можна порушувати червоні лінії Тегерану, «визначені уповноваженими верховним лідером аятоллою Алі Хаменеї».

За його словами, ці червоні лінії означають, що Іран ніколи не погодиться на демонтаж своїх центрифуг для збагачення урану, повне припинення збагачення чи зменшення запасів збагаченого урану нижче рівня, який був узгоджений в угоді 2015 року, із якої пізніше вийшов Трамп.