США звинуватили іранського агента в підготовці вбивства Трампа

Мінʼюст США висунув звинувачення іранцю у змові з метою вбити новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Мова про 51-річного Фархада Шакері. Він іммігрував до США ще дитиною і був депортований приблизно у 2008 році після того, як відсидів 14 років у вʼязниці за пограбування. В останні місяці Шакері використовував мережу кримінальних спільників, з якими він познайомився у вʼязниці в США, щоб постачати Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) оперативників для стеження і вбивств. Двома членами мережі Шакері є його співвідповідачі, Лодхолт і Рівера.

Мінʼюст США стверджує, що за вказівкою Шакері двоє його спільників місяцями стежили за громадянином США іранського походження, який проживав у США і є відвертим критиком іранського режиму.

Крім того, КВІР доручив Шакері здійснити інші вбивства американських та ізраїльських громадян, які перебувають на території США.

Він розповів правоохоронцям, що 7 жовтня 2024 року йому доручили розробити план вбивства Трампа. При цьому Шакері наголосив, що він не планував навіть створювати такий план для КВІР.

Крім того, за словами Шакері, йому доручили стежити за двома американськими громадянами єврейського походження, які проживали в Нью-Йорку, і запропонували $500 тисяч за вбивство кожної жертви. Йому також доручили націлюватися на ізраїльських туристів на Шрі-Ланці.

Що передувало

У вересні Reuters писало, що співробітники розвідки США поінформували Трампа про ймовірні загрози з боку Ірану вбити його.

Пізніше Трамп запросив додатковий захист для себе в останні тижні передвиборчої кампанії.

Це не вперше, коли говорять про імовірне бажання Ірану вбити Трампа. Так 14 січня 2022 року на сайті верховного лідера Алі Хаменеї зʼявилося анімаційне відео, на якому дрон стріляє по Трампу, який грає в гольф.

Замахи на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа в штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав. Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той час грав експрезидент США. Стрілок утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру і поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин. У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута, йому висунули звинувачення у спробі вбивства політика.