Лідер Ірану відкинув імовірність переговорів зі США — напередодні Трамп відновив «максимальний тиск» на країну

Очільник Ірану Аятолла Алі Хаменеї заявив, що не буде вести переговори з новою президентською адміністрацією США. Напередодні американський президент Дональд Трамп підписав документ, який відновлює «максимальний тиск» на Іран, щоб знизити іранський експорт нафти до нуля і завадити країні отримати ядерну зброю.

Про це повідомляє Time, NYT.

Підписуючи документ у вівторок, 4 лютого, Трамп назвав його дуже жорстким, але також сказав, що він відкритий до угоди з Іраном, і висловив готовність до переговорів з іранським лідером.

Вже 6 лютого Міністерство фінансів США ввело санкції проти міжнародної мережі, яка спрямовує доходи від продажу нафти Ірану іранській армії в обхід вже існуючих обмежень.

У пʼятницю, 7 лютого, Аятолла Алі Хаменеї заявив, що переговори з Америкою «не є розумними, мудрими або почесними». Водночас він не наказав уряду Ірану, який місяцями посилав сигнали про те, що він зацікавлений у переговорах, не взаємодіяти з Вашингтоном.

«Це досвід, з якого ми повинні вчитися. Ми вели переговори, ми йшли на поступки, ми йшли на компроміс, але не досягли результатів, яких прагнули. І попри всі її недоліки, інша сторона в кінцевому підсумку порушила і зруйнувала угоду», — наголосив він.

За його словами, нові перемовини не вирішать жодної проблеми Ірану.

Ще в листопаді думки іранських посадовців про те, чи зможе Іран витримати додатковий економічний тиск, розділилися. За словами одного з представників іранської нафтової галузі, «ситуація може стати катастрофічною».

Дипломат Ірану запевняв, що країна витримає санкції США, бо поглиблюватиме партнерство з орієнтованою на Азію Шанхайською організацією та іншими альянсами. За його словами, Іран також може посилити свою ядерну програму або погрожувати нафтовим обʼєктам на Близькому Сході.