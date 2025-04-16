У Держдепі США заявили, що не укладатимуть угод із Росією та не знімуть з неї санкцій до припинення вогню в Україні

США не укладатимуть двосторонніх угод із Росією та не послаблюватимуть санкції, поки в Україні не досягнуть припинення вогню.
Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс на брифінгу.
«Жодних переговорів чи домовленостей не буде, поки ця бійня триває», — наголосила Брюс, відповідаючи на питання про перемовини з РФ та можливе пом’якшення санкцій.
Вона зазначила, що після ракетного удару по Сумах у Вербну неділю виникають сумніви, хто насправді прагне миру та хоче припинити вогонь. Речниця Держдепу назвала війну в Україні «м’ясорубкою», наголосивши, що ситуація залишається без змін, але США продовжують працювати над встановленням перемир’я.
- США ведуть переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому випадку, але досі цього не зробив.
- Про те, що США нібито можуть послабити деякі санкції проти Росії для досягнення мирної угоди, писали західні медіа. Зокрема Reuters з посиланням на джерела писало, що Білий дім шукає варіанти можливого послаблення санкцій проти Росії. Водночас Bloomberg з посиланням на джерела писав, що США не зніматимуть санкції проти Росії за відсутності помітних змін у поведінці Москви. Але можливо, що деякі з них помʼякшать, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагнуть США.